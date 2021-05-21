https://news.day.az/politics/1344721.html Стала известна дата последнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса
Стала известна дата последнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса
Названа дата проведения последнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, оно намечено на 31 мая.
О повестке заседания общественность будет проинформирована дополнительно.
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