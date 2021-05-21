Стала известна дата последнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса

С участием Президента Ильхама Алиева состоялись обсуждения Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» - ФОТО - ВИДЕО

20 мая 17:21, Политика 13 192