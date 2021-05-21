Стала известна дата последнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса

Названа дата проведения последнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, оно намечено на 31 мая.

О повестке заседания общественность будет проинформирована дополнительно.