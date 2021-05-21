Президент Ильхам Алиев: Соединенным Королевством в Азербайджан вложено более 30 миллиардов долларов инвестиций

Соединенным Королевством в Азербайджан вложено более 30 миллиардов долларов инвестиций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром экспорта Великобритании Грэхэмом Стюартом.

"Уверен, что ваш визит станет очень важным шагом в реализации наших планов и планировании новых мероприятий. Конечно, визит послужит усилению наших успешно развивающихся двусторонних связей. Как вам известно, я неоднократно бывал в Соединенном Королевстве. Последний визит состоялся три года назад. Тогда я встречался с тогдашним премьер-министром госпожой Мэй и у нас состоялись очень хорошие обсуждения. После этого, несмотря на пандемию, наши отношения находились на весьма активной фазе. Так, в феврале этого года мы приняли министра госпожу Мортон. С ней тоже состоялся хороший разговор. Сегодня совершаете визит вы. Все это демонстрирует очень активный политический диалог, а также большие перспективы в экономической сфере.

До вашего приезда в Азербайджан я просмотрел данные и увидел, что Соединенным Королевством в Азербайджан вложено более 30 миллиардов долларов инвестиций. Это действительно много. Это способствовало нашему развитию. Это помогает нам не только в развитии нефтегазовой промышленности, но и способствует нашему общему развитию. Потому что эти инвестиции привели к доходам, поступающим в наш бюджет, которые мы реинвестируем в ненефтяную сферу. Сегодня наше сотрудничество продолжается очень активно. ВР является нашим стратегическим партнером в течение 30 лет и как минимум на протяжении еще 30 лет будет им оставаться, потому что имеются новые перспективы, подписаны новые контракты", - отметил Президент Ильхам Алиев.