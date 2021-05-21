Президент Ильхам Алиев: Мы намерены расширять сотрудничество с компаниями Великобритании, являющейся дружественной для нас страной

Мы намерены расширять сотрудничество с компаниями Великобритании, являющейся дружественной для нас страной.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром экспорта Великобритании Грэхэмом Стюартом.

"Как вам известно, и ВР, и Азербайджан активно работают над возобновляемыми источниками энергии. Недавно наш министр проинформировал меня о том, что есть планы по инвестированию производства солнечной энергии на освобожденных от оккупации территориях. Особенно если учесть то, что мы объявили освобожденные от оккупации территории Карабаха "зеленой зоной" и "умным городом", это будет очень выгодным для нас. В то же время хочу отметить, что среди первых иностранных компаний, которые мы пригласили в качестве партнеров для работы с нами по реконструкции и восстановлению освобожденных от оккупации территорий, есть и британские компании, и этот процесс уже начался. Уже подготовлены генеральные планы городов, и мы находимся в очень активной фазе. Мы намерены расширять сотрудничество с компаниями Великобритании, являющейся дружественной для нас страной", - отметил Президент Ильхам Алиев.