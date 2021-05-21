https://news.day.az/politics/1344799.html Пашинян опозорился на заседании ЕАЭС - ВИДЕО
Пашинян опозорился на заседании ЕАЭС - ВИДЕО
На заседании Высшего Евразийского экономического совета премьер-министр Армении Никол Пашинян забыл отчество президента Казахстана, назвав его Касым-Жомарт Токаевич.
Как передает Day.Az со ссылкой на newtimes kz, после чего глава РК улыбнулся, а глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев начал смеяться.
Стоит отметить, что Токаев не стал его поправлять.
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