Пашинян опозорился на заседании ЕАЭС

На заседании Высшего Евразийского экономического совета премьер-министр Армении Никол Пашинян забыл отчество президента Казахстана, назвав его Касым-Жомарт Токаевич.

Как передает Day.Az со ссылкой на newtimes kz, после чего глава РК улыбнулся, а глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев начал смеяться.

Стоит отметить, что Токаев не стал его поправлять.