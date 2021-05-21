Великобритания защищает суверенитет, независимость Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр экспорта Великобритании Грэхэм Стюарт в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Соединенное Королевство, как Вам известно, является многолетним партнером Азербайджана и защищает суверенитет, независимость Вашей страны. Для нас радость и честь на протяжении долгих лет быть партнером Азербайджана. Нас также интересуют многие вопросы. Но я бы выбрал два из них. Первый - это Ваш взгляд на зеленое и устойчивое будущее, которому привержено и Соединенное Королевство. Считаю, что обеспечение развития Азербайджана как страны, не только обладающей успешной нефтяной и газовой экономикой, но и страны, думающей о будущем и строящей стратегические планы на долгосрочную перспективу, отвечает Вашим взглядам. Потому что будущее будет еще более зеленым, в эту отрасль будут вложены глобальные инвестиции и это будет возможностью для углубления наших отношений. Как отметили и Вы, ВР является Вашим стратегическим партнером, там есть большие возможности. Долгосрочным наследием для Вашей страны с определением правильной политики и мер стало то, что Вы построили и развиваете Вашу страну на основе нефти и газа, но в то же время смотрите в будущее", - сказал министр.