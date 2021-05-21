В Азербайджане определяются новые привилегии для Героев Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) на обсуждение были вынесены законопроекты о внесении изменений в Трудовой и Налоговый кодексы Азербайджана.

Говоря о деталях поправок, депутат Арзу Нагиев отметил, что изменения предусматривают пересмотр правил предоставления отпуска Героям Отечественной войны. Согласно поправке в Трудовой кодекс, Героям Отечественной войны Азербайджана будет предоставляться отпуск продолжительностью не менее 46 календарных дней.

"Поправка, предлагаемая в Налоговый кодекс, предусматривает предоставление Героям Отечественной войны налоговых льгот. Согласно предлагаемому изменению, расширяется охват освобождений и льгот в связи с налогом на прибыль. Так, ежемесячный доход Героев Отечественной войны Азербайджана, подлежащий налогообложению на любой оплачиваемой работе, будет уменьшен на 400 манатов", - уточнил Арзу Нагиев.

После обсуждений законопроекты были приняты путем голосования в первом чтении.