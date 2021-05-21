Президент Ильхам Алиев: Мы надеемся, что Россия и США продолжат придавать большое значение нашей стране

Наши связи с США менее многосторонни, чем с Россией. И это понятно. Потому что наши связи с Россией имеют большую историю, и мы - соседи. Поэтому наши отношения с Россией многосторонние, охватывают, можно сказать, все сферы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе дискуссий на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества", проведенных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

"Основные сферы нашего сотрудничества с США - это борьба с терроризмом, миротворческие операции как в Ираке, так и в Афганистане, в настоящее время энергетическая безопасность и ряд других направлений. Политика обеих стран, связанная с Азербайджаном, а также наша политика, связанная с этими странами, всегда была стабильной и прогнозируемой. Наши отношения с обеими странами имеют стратегическое значение. Повестка дня, безусловно, отличается, но она очень открытая и ясная, ничего непредвиденного не происходит, потому что мы всегда говорим о своих планах и держим данное слово. Считаю, что одна из причин того, что нам удалось наладить хорошие связи со многими странами, именно в этом, и среди них Россия и США - не единственные страны, у которых неважные связи друг с другом. На мой взгляд, что политика США и России, связанная с Азербайджаном, будет продолжать оставаться стабильной, и мои недавние контакты с высокопоставленными официальными лицами - Президентом России, советником США по национальной безопасности, а также министром иностранных дел России показывают, что мы действительно хотим расширять наше сотрудничество, и обе стороны считают эти связи представляющими стратегическое значение.

Считаю, что после урегулирования нагорно-карабахского конфликта планировать будущее станет легче, потому что этот конфликт в определенном смысле препятствовал некоторым сферам сотрудничества, где мы могли иметь очень активный формат взаимодействия, однако по тем или иным причинам не имели его. Таким образом, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создает совершенно новую среду, и мы надеемся, что Россия и США продолжат придавать большое значение нашей стране", - сказал Президент Ильхам Алиев.