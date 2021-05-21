Военные преступления армян расследует международная комиссия, и они ответят за содеянное

Недавно созданная Международная комиссия по расследованию военных преступлений в Карабахе расследует военные преступления Армении против Азербайджана. В ее состав входят представители 36 стран. Комиссия уже собрала множество фактов.

Как известно, Армения на протяжении многих лет проводила политику террора, геноцида и этнических чисток в отношении Азербайджана. Страна - оккупант совершила беспрецедентные военные преступления как в начале 1990-х годов (в период 30-летней оккупации), так и во время 44-дневной Отечественной войны.

Необходимо расследовать эти военные преступления, проинформировать о них международное сообщество и привлечь Армению к ответственности.

Перед международной комиссией поставлена цель в срочном порядке собрать эти факты и добиться того, чтобы Армения ответила за содеянное.

В рамках авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" была обсуждена деятельность комиссии. На вопросы Trend ответили ее председатель Салих Курт, член правления Хулуси Кылыч, председатель следственной группы комиссии Юджел Карауз и военный эксперт, член следственной группы с азербайджанской стороны Руслан Имангулиев, передает Day.Az.

Представляем вашему вниманию полный выпуск видеопроекта.