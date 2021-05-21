Президент Ильхам Алиев обратился к участникам международной конференции, посвященной 80-летию создания онкологической службы в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев обратился к участникам международной конференции, посвященной 80-летию со дня создания онкологической службы в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении главы государства говорится:

"Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую Вас - азербайджанских онкологов, ученых, приехавших в Баку из различных стран, и всех участников, присоединившихся к конференции в видеоформате, желаю работе конференции и каждому из вас новых успехов в вашей благородной деятельности, направленной на охрану здоровья людей.

С чувством удовлетворения воспринимаю организацию в столице нашей страны в нынешнее время, когда глобальная пандемия поставила весь мир перед крайне тяжелым испытанием, столь авторитетной конференции, посвященной очень актуальной теме, считаю это показателем доверия, завоеванного за минувший период в международном масштабе онкологической службой Азербайджана, 80-летие которой мы отмечаем. Широкие и обстоятельные обсуждения, которые будут проведены на этой авторитетной конференции в свете последних достижений медицинской науки с участием видных ученых и специалистов, представляющих известные университеты мира, охватывают важные вопросы, стоящие перед структурами здравоохранения стран.

Постоянное совершенствование системы здравоохранения в республике всегда сохраняется в центре внимания. В результате создания достаточно широких возможностей для обследования и лечения новейшими методами по стремительно развивающимся отраслям медицины мы достигли ряда успехов в этом направлении. Хотел бы особо отметить важность наших совместных усилий, направленных на решение проблем с взаимным использованием международного опыта. Надеюсь, что ваша конференция, обладающая высоким научным и научно-практическим значением, послужит укреплению сотрудничества азербайджанских специалистов со своими иностранными коллегами".