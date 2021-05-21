Президент Ильхам Алиев: США всегда помогали нам в реализации крупных энергетических проектов

США всегда помогали нам в реализации крупных энергетических проектов, всегда оказывали Азербайджану поддержку в вопросах нефте- и газопроводов и вложения инвестиций американскими компаниями.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

"Новая администрация США не так нова для нас. Мы активно сотрудничали с администрацией Обамы-Байдена. Я помню состоявшуюся в 2016 году в Вашингтоне встречу с господином Байденом, занимавшим в то время пост вице-президента, очень хорошие и плодотворные обсуждения, связанные с широким кругом тем, входящих в нашу двустороннюю повестку, международными вопросами. Помню, что в то время у Президента Байдена была полная информация о проблематике региона, и он высоко ценил отношения между США и Азербайджаном. У нас уже были контакты. Недавно у меня состоялся телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности господином Салливаном. Мы обсудили вопросы, связанные с постконфликтной ситуацией в регионе и двусторонними отношениями. Мы сотрудничаем в области борьбы с терроризмом и миротворческих операций в Афганистане. С первых дней мы участвуем в операциях в Афганистане, и в настоящее время наше присутствие там продолжается. Там находятся наши военнослужащие, недавно мы даже увеличили их число", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что еще одной важной сферой сотрудничества Азербайджана и США является энергетическая безопасность.

"США всегда помогали нам в реализации крупных энергетических проектов, всегда оказывали Азербайджану поддержку в вопросах нефте- и газопроводов и вложения инвестиций американскими компаниями. У нас многосторонние отношения по отмеченным мною сферам, однако мы хотим еще больше диверсифицировать эти связи. Сюда, в частности, относятся современные технологии и торговля, так как уровень торгового оборота очень низок. Есть и другие темы, и, конечно, мы хотим получить доступ к военному оборудованию США. До сегодняшнего дня такой возможности у нас, к сожалению, нет. Это, наверное, было связано с конфликтом с Арменией. Но конфликт уже урегулирован, и, таким образом, я не вижу причины, препятствующей сотрудничеству с США в области оборонной промышленности", - добавил глава государства.