Президент Ильхам Алиев: Политика США и России, связанная с Азербайджаном, всегда была стабильной и прогнозируемой

Политика США и России, связанная с Азербайджаном, а также наша политика, связанная с этими странами, всегда была стабильной и прогнозируемой.всегда была стабильной и прогнозируемой.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

"Россия и США, как сопредседатели Минской группы, можно сказать, на протяжении 30 лет являлись частью активного переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, эти переговоры не дали никакого результата. Но в то же время сегодня, когда связи между США и Россией находятся на очень низком уровне, особенно отчетливо видно, что вопрос урегулирования конфликта, возможно, был единственным вопросом, в котором Россия и США очень активно и открыто сотрудничали. Таким образом, Азербайджан своим конфликтом в определенном смысле играет важную роль в том, что по меньшей мере эти две суперсилы имели сферу, где могли эффективно сотрудничать. В то же время хочу сказать, что до пандемии самые высокопоставленные военные официальные лица России и США - начальники генеральных штабов армий обеих стран проводили в Баку регулярные встречи. Начальник Генерального штаба российской армии и военный командир НАТО также несколько раз проводили цикл переговоров в Баку. Они могли выбрать любое другое место. Однако выбор Баку в первую очередь является действительно хорошим показателем независимой внешней политики Азербайджана, а также проявлением высокого уважения и доверия к нашей стране. Мы считаем это основным фактором в выборе Азербайджана как места", - сказал глава государства.

По его словам, связи Азербайджана с США менее многосторонни, чем с Россией.

"И это понятно. Потому что наши связи с Россией имеют большую историю, и мы - соседи. Поэтому наши отношения с Россией многосторонние, охватывают, можно сказать, все сферы. Основные сферы нашего сотрудничества с США - это борьба с терроризмом, миротворческие операции как в Ираке, так и в Афганистане, в настоящее время энергетическая безопасность и ряд других направлений. Политика обеих стран, связанная с Азербайджаном, а также наша политика, связанная с этими странами, всегда была стабильной и прогнозируемой. Наши отношения с обеими странами имеют стратегическое значение. Повестка дня, безусловно, отличается, но она очень открытая и ясная, ничего непредвиденного не происходит, потому что мы всегда говорим о своих планах и держим данное слово. Считаю, что одна из причин того, что нам удалось наладить хорошие связи со многими странами, именно в этом, и среди них Россия и США - не единственные страны, у которых неважные связи друг с другом. На мой взгляд, что политика США и России, связанная с Азербайджаном, будет продолжать оставаться стабильной, и мои недавние контакты с высокопоставленными официальными лицами - Президентом России, советником США по национальной безопасности, а также министром иностранных дел России показывают, что мы действительно хотим расширять наше сотрудничество, и обе стороны считают эти связи представляющими стратегическое значение.

Считаю, что после урегулирования нагорно-карабахского конфликта планировать будущее станет легче, потому что этот конфликт в определенном смысле препятствовал некоторым сферам сотрудничества, где мы могли иметь очень активный формат взаимодействия, однако по тем или иным причинам не имели его. Таким образом, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создает совершенно новую среду, и мы надеемся, что Россия и США продолжат придавать большое значение нашей стране", - отметил Президент Ильхам Алиев.