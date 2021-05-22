Армянские солдаты массово спрятались в Иране

Около 160 армянских солдат находятся на территории Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе войны в Карабахе около 160 солдат пересекли границу Ирана и до сих пор остаются там. Неизвестно, в каком статусе Иран их удерживает у себя.

Отмечается, что вопрос армянских солдат обсуждался в ходе недавнего визита иранских военных в Армению. И якобы они выдвинули некоторые условия для возвращения армянских военных.

В Минобороны Армении ответили, что им нечего комментировать по данному вопросу.

Следует отметить, что новости о нахождении многочисленных армянских солдат на территории Ирана публиковались также в ходе войны и после ее окончания. Родители некоторых пропавших без вести солдат обращались в посольство Ирана в Армении, где им не подтвердили достоверность сведений о нахождении армянских военных на их территории.