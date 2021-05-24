Армения получит коммуникации с Ираном и Россией только после открытия Зангезурского коридора

На обсуждениях Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" был озвучен ряд серьезных посланий по реалиям постконфликтного периода. Еще раз было доказано, что Азербайджан не заинтересован в эскалации ситуации в регионе и намерен урегулировать все оставшиеся вопросы политическими средствами. Формирование мира и безопасности в регионе является приоритетом для Азербайджана. Наша страна предлагает сотрудничество, потому что альтернативы сотрудничеству нет.

Об этом Day.Az сказал член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Джавид Османов.

По его словам, единственная альтернатива сотрудничеству в регионе - конфронтация. "Это может вернуть регион в состояние конфликта. Твердая и принципиальная позиция Азербайджана основана на сотрудничестве. Эта позиция выражалась и раньше, и сейчас", - отметил он.

Депутат сообщил, что восстановление транспортно-коммуникационных связей делает актуальным вопрос открытия Зангезурского коридора.

"Глава государства также подчеркнул, что в этом направлении проделана конкретная работа. Уже началось строительство инфраструктуры железнодорожной линии Нахчыван-Ордубад и Горадиз-Агбенд. Остается только 40-километровый Зангезурский коридор, соединяющий вышеупомянутые два направления. Армения также окажется в бенефициарах от этого проекта. С открытием Зангезурского коридора Армения выйдет из транспортной блокады и получит прямое железнодорожное сообщение с Ираном и Россией. С другой стороны, Азербайджан приобретет прямой выход в Нахчыван и Турцию", - пояснил член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Парламентарий подчеркнул, что значение Зангезурского коридора настолько велико, что даже в далеком Китае с нетерпением ждут его открытия.

"Даже риторика армянской стороны уже начала меняться в правильном направлении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства открыто заявил, что есть два варианта событий. Если Армения согласится открыть Зангезурский коридор, то Азербайджан позволит Армении наладить коммуникации с Ираном и Россией", - напомнил он.

Наш собеседник считает, что продолжение блокады плачевно отразится на экономическом положении Армении.

"Пашинян и его команда понимают, что альтернативы сотрудничеству нет. При этом Пашинян затрудняется использовать термин "Зангезурский коридор", который не очень хорошо воспринимается армянским обществом. Он пытается заменить это выражение другими терминами. Но суть не меняется. Потому что у этой страны нет другого выхода. Армения не сможет предотвратить открытие Зангезурского коридора. До 20 июня политическое руководство Армении будет делать популистские заявления для поднятия своего рейтинга. Однако если Пашинян добьется успеха на парламентских выборах, думаю он неизбежно пойдет на серьезные шаги к сотрудничеству с Азербайджаном", - заключил Джавид Османов.

Абдул Керимханов