https://news.day.az/politics/1345009.html Обнаружены тела еще двух азербайджанских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести - ФОТО
Обнаружены тела еще двух азербайджанских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести - ФОТО
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлены личности еще двух пропавших без вести военнослужащих и обеспечена передача их тел.
Об этом АПА сообщили в Военной Прокуратуре Республики, передает Day.Az.
Отмечается, что в результате совместных следственно-оперативных мероприятий установлены личности еще двух военнослужащих, пропавших без вести - старшего лейтенанта Ганбарли Ганбара Бахруз оглу и военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, солдата Нагиева Парвиза Гюльоглан оглу.
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