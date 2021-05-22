Обнаружены тела еще двух азербайджанских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлены личности еще двух пропавших без вести военнослужащих и обеспечена передача их тел.

Об этом АПА сообщили в Военной Прокуратуре Республики, передает Day.Az.

Отмечается, что в результате совместных следственно-оперативных мероприятий установлены личности еще двух военнослужащих, пропавших без вести - старшего лейтенанта Ганбарли Ганбара Бахруз оглу и военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, солдата Нагиева Парвиза Гюльоглан оглу.