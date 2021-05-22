Пришло время дать оценку военным преступлениям Армении против Азербайджана

Пришло время дать оценку военным преступлениям Армении, совершенным против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в материале, опубликованном независимым французским интернет-изданием Mediapart, которое известно своими политическими расследованиями.

"После освобождения азербайджанской армией Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов в ноябре 2020 года Баку начал подсчитывать ущерб, нанесенный его территориям в результате почти 30-летней армянской оккупации, причем не только с гуманитарной точки зрения, но и в плане культурных и материальных ценностей.

Пришло время дать оценку военным преступлениям, совершенным Арменией, в частности, для того, чтобы любой ценой восстановить эти территории, на которых разрушения совершались с 1991 года, что оказало влияние на жизни многих мирных азербайджанцев, начиная с первой Карабахской войны и заканчивая войной в сентябре - ноябре прошлого года.

Фактически в контексте конфликта между Арменией и Азербайджаном международное право осудило Ереван еще в 1993 году посредством принятия четырех резолюций ООН с требованием незамедлительного вывода всех армянских оккупационных сил и прекращения армянской агрессии. Но тогда все было безрезультатно. После окончания конфликта Баку смог начать несколько судебных расследований военных преступлений, о чем он проинформировал Международную федерацию за права человека", - говорится в материале.

В нем отмечается, что во время второй Карабахской войны Армения обстреливала гражданское население Азербайджана баллистическими ракетами, что является грубым нарушением всех норм и принципов международного гуманитарного права.

"11 и 17 октября 2020 года ракеты, выпущенные из ОТРК 9К72, поразили жилые районы Гянджи, что привело к жертвам среди мирного населения. Некоторые гражданские лица были ранены. Общее число жертв среди гражданского населения в результате ударов Армении по азербайджанским городам оценивается в 100 человек. Кроме того, более 400 мирных жителей получили ранения. Один из генералов армянской армии Мовсес Акопян сам недавно признал это перед тем, как уйти в отставку.

Азербайджан намерен потребовать возмещения ущерба и привлечь Армению к ответственности за каждое ее военное преступление, чтобы убийство этих людей не осталось безнаказанным. Также необходимо предотвратить поставки оружия в регион. Пришло время для полного восстановления международного права в регионе после возвращения Азербайджаном Карабаха",- говорится в статье.