Азербайджан готов к миру с Арменией

20 мая состоялись обсуждения Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества". В ходе обсуждений Президент Ильхам Алиев выступил с важными месседжами по ряду важных вопросов. В частности, глава государства выдвинул новые предложения по сотрудничеству с Арменией. Таким образом, мир еще раз стал свидетелем решимости Азербайджана жить в добрососедских отношениях, уважая территориальную целостность друг друга. Между Азербайджаном и Арменией больше нет военного противостояния. У сторон нет иного выбора, кроме как жить бок о бок.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджана Айдын Гусейнов.

При этом депутат отметил, что деоккупация азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе военным путем до сих пор является фактором раздражения определенных кругов в Армении.

"В Армении есть агрессивно настроенные политические силы, которые до сих пор живут реваншистскими чувствами. Однако со стороны правящей партии в Армении уже начали озвучиваться некоторые реалистичные взгляды на возникшую в регионе новую реальность. Однако этого пока недостаточно для выстраивания отношений на полном уровне", - считает он.

Парламентарий считает, что Азербайджан заинтересован не только в открытии коммуникаций, но и в конструктивном сотрудничестве с Арменией по другим вопросам.

"Азербайджан готов подписать всеобъемлющее мирное соглашение с Арменией. Возможно, удастся реализовать совместные экономические проекты и сделать определенные шаги, которые наладят добрососедские отношения между двумя странами. Для этого Армения должна показывать на деле конструктивное поведение. Желательно, чтобы политическая сила, пришедшая к власти после досрочных парламентских выборов в Армении, была продуктивной в своих предложениях Азербайджану. Они должны понимать, что это в первую очередь в интересах Армении", - заключил Айдын Гусейнов.

Абдул Керимханов