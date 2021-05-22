Учения военнослужащих Азербайджана и Турции

Согласно плану совместных действий на 2021 год, проведены тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, основная цель учений, прошедших на общевойсковом полигоне азербайджанской армии, состояла в улучшении взаимодействия и повышении боеспособности подразделений армий двух стран, развитии у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, инициативности и управленческих способностей.

В ходе учений спецгруппы решали задачи по скрытному проникновению и организации засады в глубине обороны условного противника в различное время суток, а также по захвату командного пункта и военных объектов.

Особое внимание было уделено организации скрытного передвижения, уничтожению диверсионных групп, пресечению провокаций противника и изучению особенностей контртеррористических операций.