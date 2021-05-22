Реванш Армении в Карабахе невозможен.

Как передает Day.Az, oб этом сказал Trend глава Центра стратегического анализа Института инновационного развития РФ, известный российский политолог Андрей Иванов, комментируя нестабильную политическую обстановку в Армении в связи с предстоящими досрочными парламентскими выборами.

"В период предвыборной лихорадки армянское общество взбудоражено, и в этом нет ничего удивительного: в Армении за все годы независимости так и не получилось создать стабильную политическую систему и сформировать нормальную политическую культуру", - сказал Иванов.

По его мнению, одна из глубинных причин этого кроется в том, что фактически никто из политиков не предложил внятной стратегии развития страны, а предпочел обращаться к мифам.

"Вместо того, чтобы думать об экономике и социальной сфере Армении, ее политики предпочитали дурманить народ сказками про какое-то национальное величие, делать отсылки к историческим фактам двухтысячелетней давности. Какой может быть политика в обществе, которому 30 лет умышленно навязывали безумие как норму жизни?", - отметил Иванов.

"Я помню, как три года назад Никола Пашиняна буквально носили на руках, и вот теперь он антигерой. И дело не в конкретных именах, а в самой сути армянской политики, которая строится "на песке". Конечно, перед выборами все будут говорить о скором реванше. Причем абсолютно все политики. Голос разума там звучать не будет. Какие это может иметь последствия? Для армянского общества - негативные, люди еще больше погрузятся в иллюзии", - сказал политолог.

Он также подчеркнул, что реванш Армении в Карабахе невозможен.

"Азербайджанская армия закрепилась, Армения ослаблена, а ситуацию охраняют российские военные. Так что внутри Армении будет настоящее кипение", - сказал Иванов.