https://news.day.az/politics/1345059.html Американские эксперты ознакомились с последствиями армянского вандализма в Агдаме - ФОТО
Американские эксперты ознакомились с последствиями армянского вандализма в Агдаме - ФОТО
Делегация американского Caspian Policy Center ("Центр Каспийской политики") находится в Агдаме.
Члены делегации ознакомились с последствиями армянского вандализма в этом городе.
Как сообщает в субботу спецкор Карабахского бюро Trend, члены делегации также побывали в Джума-мечети Агдама, передает Day.Az.
Они также ознакомились с фотостендом, рассказывающим о последствиях армянского вандализма.
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