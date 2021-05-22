Награждена группа работников минэкологии Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы работников министерства экологии и природных ресурсов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.