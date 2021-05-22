https://news.day.az/politics/1345070.html Награждена группа работников минэкологии Азербайджана - Распоряжение
Награждена группа работников минэкологии Азербайджана - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы работников министерства экологии и природных ресурсов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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