Армения вновь по-своему понимает принципы международного права.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление официального представителя МИД Армении, который обвинил азербайджанскую сторону в создании напряженности на границе, утверждая, что якобы Азербайджан, нарушив международное право, "оккупировал территорию Карабаха".

"Прежде всего, напоминаем армянскому МИД, что нарушение Арменией основополагающих принципов международного права в течение всех этих лет является реальной причиной отсутствия демаркации границы между двумя странами на протяжении последних 30 лет.

В целом позитивно оцениваем то, что Армения, наконец, вспомнила о международном праве спустя 30 лет. Однако она по-прежнему понимает принципы международного права по-своему.

Армения, обвиняющая Азербайджан в том, что он якобы, применив силу, оккупировал территории, до сих пор не понимает, что страна не может оккупировать свою территорию, а может только освободить ее от оккупации. Армения должна осознать этот факт и принять новую ситуацию.

Мы вновь призываем Армению нормализовать отношения на основе принципов международного права, на которые она ссылается, и проявить конструктивность в урегулировании каких-либо разногласий", - сказала Абдуллаева.