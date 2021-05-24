Новое дыхание в азербайджано-американских отношениях

Азербайджан хочет получить доступ к военному оборудованию США. Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

По его словам, до сегодняшнего дня такой возможности у нас не было, по-видимому, из-за конфликта с Арменией. Но сегодня конфликт урегулирован и, как отметил азербайджанский лидер, он не видит причины, препятствующей сотрудничеству с США в области оборонной промышленности.

Президент Азербайджана отметил, что наша страна как стратегический партнер готова к активной работе и расширению сотрудничества. Теперь все зависит от Соединенных Штатов, которым в двусторонних отношениях принадлежит ведущая роль. Президент считает, и совершенно объективно, что США могут сыграть важную роль в регионе в области постконфликтного развития. Он также затронул разрушительную роль армянской диаспоры, которая и сейчас прилагает усилия, чтобы преподнести Азербайджан американскому обществу как агрессора. Тем не менее, глава государства уверен, что в ходе контактов с администрацией США мы станем свидетелями очередного прогресса.

Отношения с Вашингтоном никогда не теряли актуальности для Азербайджана, но никогда не содержали сегмента военно-технического сотрудничества. Он содержал лишь строго определенные пункты, предусмотренные задействованием Азербайджана в качестве транзитного государства в доставке грузов в Афганистан для нужд миротворческой операции. Все годы, пока американские грузы отправлялись через азербайджанское небо, в Армении внимательно и ревниво следили за происходящим, а больное воображение рисовало им картины одна страшнее другой. Вряд ли кто-то реально верил в то, что американцы доставляют в Баку новейшие ракетные системы или современные танки, но армянство старалось все же временами поднимать тему в провокационных целях, чтобы не давать расслабиться американским законодателям и получить плацебо для излечения армянской хандры.

Несмотря на наличие печально известной 907-й поправки и прочие преграды, июле 2019 года Палата представителей Конгресса США одобрила инициативу конгрессмена Брэда Шермана о внесении законодательной поправки, согласно которой США запрещается предоставлять Азербайджану военную технику, которая может использоваться против гражданских самолетов, отбывающих и прибывающих в аэропорт Нагорного Карабаха. За инициативу проголосовали 234 конгрессмена.

Эта поправка не имела никакого смысла и вызвала удивление и в Пентагоне, и в министерстве обороны Азербайджана. Такую инициативу в азербайджанском МО посчитали как минимум странной. Потому что США никогда не продавали нам оружие.

Как показала 44-дневная война, армянство напрасно ломало копья. Азербайджанская армия справилась с оккупантами и без американского оружия. Наша страна закупает вооружение у ведущих производителей, и оно прекрасно показало себя на поле боя. Однако это не значит, что Азербайджан не хотел бы расширить число импортеров. Тем более, что возможности для этого у него есть. Кроме того, победой Азербайджана устранена и такая помеха для взаимодействия с США в этой сфере, как карабахский конфликт.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР Намик Алиев:

"Можно сказать, что пауза в азербайджано-американских отношениях подошла к концу. На днях делегация американского Caspian Policy Center ("Центр Каспийской политики") побывала в Агдаме. Это первая поездка американцев на освобожденные территории. Думаю, не последняя.

Заявление Президента Ильхама Алиева очень примечательно. История взаимоотношений между Азербайджаном и США берет свое начало в XIX веке. В 70-80 годы XIX столетия, в тот период, когда еще только зарождалась и формировалась нефтяная промышленность в Баку, интерес к азербайджанской нефти проявили крупные американские компании. Компания Standard оil, принадлежавшая американскому предпринимателю Рокфеллеру и контролирующая в тот период торговлю нефтепродуктами на российском рынке, вытеснялась с российского рынка под давлением Нобеля. Визит в Баку представителя Рокфеллера с целью переговоров с английскими и другими европейскими компаниями, которые занимали здесь сильные позиции, не принес результатов. Причина в относительной в то время слабости США и существовавших противоречиях между европейскими государствами и США.

В период АДР была не получившая своей реализации попытка установления дипломатических отношений между двумя странами. Но в 1992 году были впервые установлены дипломатические отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами.

К сожалению, в том же 1992 году под давлением армянского лобби была принята Поправка 907 к "Акту в поддержку свободы" (Freedom Support Act). "Акт в поддержку свободы" был принят в США для экономической поддержки бывших советских республик. Поправка 907 гласила, что помощь США: "не может быть предоставлена правительству Азербайджана до тех пор, пока Президент не определит и не доложит Конгрессу о том, что правительство Азербайджана предпринимает демонстративные шаги по прекращению всех блокад и прочего наступательного использования силы против Армении и Нагорного Карабаха".

Фактически в этом документе был осуществлен подлог, когда "кто-то" поменял местами агрессора и жертву агрессии, подчеркнул наш собеседник. По мнению известного эксперта Сванте Корнелла, обоснование блокадой было неправомерным, так как игнорировался тот факт, что Армения сама осуществила эмбарго в отношении Нахчывана, отделенной от основной части Азербайджана, а закрытие границы с Арменией произошло из-за оккупации азербайджанских земель. Более того, использование термина "блокада" само по себе вводит в заблуждение, так как Армения имеет тесные экономические связи с Грузией и Ираном и в данном случае больше подходит термин "эмбарго", что в условиях армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий было естественным.

Другой специалист по Кавказу, британский журналист Томас Де Ваал называет принятие 907-ой поправки "самой аномальной частью внешней политики". Она сильно ограничила возможности США в отношениях с Азербайджаном и усложнила работу американских посредников по урегулированию карабахского конфликта".

Ложность тезиса о том, что Республика Армения находилась в блокаде, доказывается тем, что именно она, Республика Армения, препятствует разблокированию коммуникаций, открытию коридоров, реализации Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года. В этих условиях пресловутая 907-я поправка утратила всякую возможность опираться на те нелогичные отговорки, которыми она "обосновывалась".

Интересно, что в конце апреля администрация Президента США Джо Байдена продлила приостановку 907-ой поправки к "Акту в поддержку свободы". Это решение вызвало большое недовольство армянской диаспоры, которая не преминула напомнить Байдену о том, что будучи кандидатом в президенты он требовал от Дональда Трампа "полностью выполнять и не отказываться от требований раздела 907 "Акта в поддержку свободы", чтобы остановить поток военной техники в Азербайджан". Военной техники из США в Азербайджане, правда, никогда не видели, но армянская пропаганда постаралась выжать из поддерживаемого диаспорой кандидата все.

Такой упор на 907-й поправке я делаю потому, что она во многом определила те трудности, которые имели место в отношениях Азербайджана и США, и препятствовала военно-техническому сотрудничеству, даже будучи приостановленной.

Конечно, было бы справедливо, если бы Вашингтон покончил с этой поправкой раз и навсегда, но там это, видимо, рассматривают как некий рычаг влияния. Хотя, откровенно говоря, принятие поправки никак не помешало Азербайджану превратиться в сильное государство, победить в войне и доказать свои возможности и без американского оружия и американской финансовой поддержки. Есть она или нет, в принципе, не мешало и отношениям двух стран. А с завершением карабахского конфликта не исключено, что стороны начнут подумывать и о возможностях военно-технического сотрудничества. Препятствий для этого в общем-то не вижу".

Лейла Таривердиева