И Польша закупает Байрактары

Власти Польши захотели закупить у Турции десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, которые помогли Азербайджану преуспеть в ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 22 мая, заявил министр обороны республики Мариуш Блащак, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В армию поступит оружие, которое до сих пор не было на вооружении польских ВС, проверенное оружие, эффективное оружие, оружие, которое отпугивает агрессора", - отметил глава польского Минобороны.

По его словам, речь идет о приобретении 24 беспилотников. Как ожидается, соответствующее соглашение между странами будет подписано в понедельник, 24 мая, в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию. Первую партию вооружения Варшава получит в 2022 году.