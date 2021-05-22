Продолжается рабочий визит делегации Государственного комитета по работе с диаспорой в Грузию. Вначале делегация посетила памятник выдающемуся государственному деятелю Гейдару Алиеву в Тбилиси, затем встретилась с заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалия, заместителем министра культуры, спорта и молодежи Кахой Сихарулидзе, заместителем государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Лией Гигаури, заместителем министра образования Екатериной Дгебуадзе и заместителем председателя Государственного агентства по делам религий Георгием Уклебой.



Сотрудники комитета приняли участие в мероприятии, состоявшемся в Тбилиси в рамках объявления распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2021 года "Годом Низами Гянджеви" и посвященном 880-летнему юбилею гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, а также в презентации в Азербайджанском культурном центре имени Мирзы Фатали Ахундзаде книг, куда вошли произведения поэта в переводе на грузинский язык, посетили Гардабанский молодежный центр.



А на встрече сотрудников комитета с педагогическим коллективом азербайджанской средней школы номер 73 имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси обсуждалось повышение возможностей получения образования нашими соотечественниками. Увеличение числа азербайджанской молодежи, получающей образование по государственным программам, было расценено на встрече как позитивная тенденция. Проведен обмен мнениями о путях получения образования азербайджанскими студентами в докторантуре за рубежом, повышении квоты для получения нашими молодыми соотечественниками высшего образования в Азербайджане, возвращении молодежи в Грузию после окончания и служении нашим землякам. В заключение школе были подарены произведения могучего мастера слова Низами Гянджеви, изданные на грузинском языке.



В рамках поездки были проведены встречи с нашими соотечественниками, проживающими в Марнеульском, Гардабанском, Дманисском районах и других регионах. Вопреки необоснованным претензиям, звучащим в социальных сетях, делегация комитета направилась в Дманисский район, побывала на месте, где несколько дней назад произошел инцидент между нашими соотечественниками и местными жителями, встретилась с ними, провела обстоятельные обсуждения в связи с произошедшим. Было отмечено, что магазин уже возобновил работу, а недоразумение, произошедшее между сторонами конфликта, устранено.



Отношения нерушимой дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Грузией, ощущаются в повседневной жизни проживающих здесь наших соотечественников, как и во всех сферах, и оказывают позитивное влияние.



В настоящее время рабочая поездка делегации в Грузию продолжается, общественность будет дополнительно проинформирована о ее итогах.



Во встречах также приняли участие посол Азербайджана в Грузии и сотрудники посольства.

Государственный комитет по работе с диаспорой в соответствии с рекомендациями и поручениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева непосредственно интересуется проблемами наших соотечественников, проживающих за пределами границ страны, постоянно держит в поле зрения беспокоящие их вопросы и принимает меры по решению проблем.