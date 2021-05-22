https://news.day.az/politics/1345125.html В азербайджанской армии прошли соревнования по военному пятиборью - ВИДЕО
В азербайджанской армии прошли соревнования по военному пятиборью - ВИДЕО
Согласно соответствующему приказу министра обороны, среди военнослужащих азербайджанской армии были проведены соревнования по военному пятиборью.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, спортсмены - военнослужащие, проходящие службу в различных видах войск и соединениях, соревновались в личном и командном первенствах. В рамках соревнований по военному пятиборью военнослужащие испытали свои силы в преодолении полосы препятствий, стрельбе, гранатометании, кроссе и плавании.
Победители были награждены дипломами, почетными грамотами и медалями.
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