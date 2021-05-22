Увиденные нами в Агдаме разрушения разрывают душу. Эти руины свидетельствуют об агрессии против людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам сказал бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, находящийся в освобожденном от армянской оккупации городе Агдам.

"Хорошо, что эти территории уже освобождены от оккупации. Однако восстановление этих территорий займет много времени. Мы желаем, чтобы Азербайджан и Армения в скором времени жили в условиях мира и добрососедства", - сказал Роберт Секута.

Отметим, что 22 мая делегация "Каспийского политического центра" США совершила поездку в освобожденный от оккупации Армении город Агдам.