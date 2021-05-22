Цель миролюбивой политики Азербайджана в достижении стабильности в регионе

Азербайджан всегда демонстрирует своей миролюбивой, адекватной, логичной и гуманной политикой, что его цель заключается в достижении стабильности в регионе.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев, передает Day.Az.

Он отметил, что глава азербайджанского государства в своем выступлении в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" затронул ряд важных аспектов, включая связанные с региональным сотрудничеством и устойчивым развитием.

"Любое развитие и прогресс непосредственно связаны со стабильностью. Некоторые не спешат говорить о региональной стабильности. Однако в будущее следует смотреть с оптимизмом. Если армянская сторона будет соблюдать все условия, в частности положения трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года, ситуация может измениться. Сначала должен открыться Зангезурский коридор. Это нужно всем странам региона. Еще один вопрос связан с границами, и работа в этом направлении ведется. Отныне Армения должна вести нормальную политику, отказаться от своей агрессивной и террористической политики. Может быть, тогда напряжение снизится, политическая обстановка в регионе изменится. Армения должна сейчас выполнять требования Азербайджана и соблюдать положения заявления от 10 ноября. Азербайджан - сильная, победившая и справедливая сторона", - сказал Мусаев.