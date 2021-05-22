Президент Ильхам Алиев связывает Южный Кавказ в единую систему

Президент Ильхам Алиев анонсировал наступление нового этапа в постконфликтном периоде, способном приблизить стороны к подписанию мирного Соглашения.

Азербайджан терпеливо ведет Армению к миру, к взаимному признанию территориальной целостности государств, призывает к нормализации политического диалога и выстраивает платформу для открытия масштабных перспектив регионального развития.

Азербайджанский лидер на высочайшем дипломатическом уровне демонстрирует и раскрывает широкому международному сообществу миротворческую суть и состоятельность азербайджанского государства, способного взять на себя ответственность за поддержание устойчивого мира и экономического развития в регионе.

Президент Ильхам Алиев выступает на масштабных международных конференциях, посвященых перспективам развития Южного Кавказа, предлагая новые возможности регионального сотрудничества с использованием той стратегии, инфраструктуры и ресурсного потенциала, который закладывали в программу данного региона два лидера Азербайджана на протяжении последних 28 лет.

После снятия конфликта и освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации стратегические планы Азербайджана с подачи главы государства получают ускорение и последовательно растущую поддежку на международном уровне.

Президент Ильхам Алиев ведет диалог со всеми ведущими мировыми центрами сил, тонко выстраивает баланс интересов, тем самым формируя защитные механизмы региональной безопасности, которые транслируются на все страны региона.

На фоне авторитетности азербайджанского государства и масштабности, дальновидности Президента Азербайджана все более наглядно просматривается и диссонирует армянский реваншизм, незрелость армянского государства и неадекватность политической риторики, звучащей из Еревана.

Однако попытки Армении и армянского лобби играть на противостоянии держав утрачивают смысл на фоне способности Азербайджана, и непосредственно Президента Ильхама Алиева, выступать с мотивационными инициативами для всех заинтересованных сторон, умения создавать платформу взаимодействия и приемлемых компромиссов даже в тех случах, когда те или иные стороны имеют определенный конфликт интересов.

В частности, Президент Ильхам Алиев, как опытный медиатор, ведет диалог и с Россией, и с США, предлагая возможности для разумного соотношения интересов в данном случае по ситуации на Южном Кавказе. "Решение нагорно-карабахского конфликта создает совершенно новую обстановку, и мы надеемся, что Россия и США продолжат придавать нашей стране большое значение", - сказал глава азербайджанского государства.

Все более очевидно, какое важное значение сегодня широкое мировое сообщество придает Азербайджану. Понимание растущей роли Азербайджана будет только наращиваться по мере дальнейшего формирования нового миропорядка.

Азербайджан становится модератором новой евразийской коммуникационной стратегии. Президент Ильхам Алиев сумел эффективно конвертировать потенциал Азербайджана, находящегося на пересечении транспортных артерий, в будущее страны и всего региона.

Каждое выступление Президента Азербайджана содержит смысловые месседжи, позволяющие улавливать тенденции развития процессов и в мире, и в регионе.

Президент Ильхам Алиев сосредоточенно ведет политику, направленную на то, чтобы Азербайджан стал не ареной столкновения, а пространством взаимовыгодной международной кооперации.

Президент Ильхам Алиев намерен придать целостность и связанность архитектуре Южного Кавказе, включая собственно три страны этого региона.

"Настало время рассмотреть возможность трехстороннего сотрудничества. Азербайджан готов смотреть вперед, планировать свое будущее как часть единого интегрированного региона Южного Кавказа", - говорит Президент Ильхам Алиев.

Президент осуществляет политику, направленную на гармонизацию интересов региональных держав посредством их вовлечения в транснациональные проекты, в том числе с участием России, Турции, при здоровом прагматизме - с Ираном. Глава азербайджанского государства подчеркивает, что после открытия Зангезурского коридора появятся новые возможности для всех стран региона.

Президент также сообщил международным партнерам, что уже дан старт инфраструктурным проектам на освобожденных территориях, объявленных зоной "зеленой энергии". Для уяснения масштаба этих территорий глава государства сравнил их по площади с территорией Ливана. Этот месседж, кстати, позволит и Армении, имеющей большую диаспору в Ливане, лучше ориентироваться в географии и правильно оценивать потенциал Азербайджана.

Применение новых технологий и инновационных решений становится одним из главных приоритетов в процессе восстановления освобожденных территорий, где будет применены инвестиции, опыт и знания многих стран мира, включая Турцию, Россию, Израиль, Великобританию, Китай, США, Японию, Италию, Венгрию и других.

Пока в других странах только формируется ощущение новых возможностей, Президент Азербайджана уже предлагает своим партнерам готовую формулу взаимовыгодного сотрудничества.

Азербайджан через призму энергетической и транспортной связности и безопасности нарастил широкий круг мировых партнеров, включая всю евроазиатскую дугу.

Президент подчеркивает, что Азербайджан завершил все необходимые транспортные проекты на своей территории, имея очень важную связь с партнерами в Азии и Европе в рамках инициативы "Один пояс - один путь". То есть, Азербайджан органично вписывается в схемы сотрудничества со многими центрами сил, в том числе с демонстрирующим мощь Китаем.

Азербайджан посредством Южного газового коридора вносит также значимый вклад в энергетическую безопасность Европы, и этот проект, по словам Президента, будет продолжаться на протяжении предстоящих десятилетий. А это значит, что силы, пытающиеся оппонировать Азербайджану на европейском направлении, вряд ли существенно выйдут за рамки политической риторики, понимая ценность практического сотрудничества с Азербайджаном.

Очевидно, ряд европейских стран испытывают некоторую растерянность в период трансформации мирового порядка, что сказывается и на эффективности европейских институтов. Президент Азербайджана очень корректно коснулся и этой темы через призму Минской группы ОБСЕ, заметно испытывающей дефицит идей относительно своего будущего. "Минская группа нуждается в новой повестке дня", - сказал Президент Ильхам Алиев, рекомендуя трем странам-сопредседателям "в первую очередь договориться между собой".

О важности полезных трансформаций и необходимости догововариваться конечно же основные месседжи были направлены в адрес Армении, не способной анализировать прошлое, правильно оценивать настоящее и предвидеть будущее. В отсутствие на данный момент сильных и прогрессивно мыслящих лидеров в своей стране армянское общество постепенно начинает, хоть и негласно, внимать здравым и жизнеспособным предложениям со стороны главы Азербайджана:

- Армения многое потеряла. Они лишились азербайджанских инициатив развития энергии и перевозок;

- Армения является полностью зависимой страной и в политическом, и в экономическом, и в военном отношении, причина - оккупация;

- Произошедшее во время войны стало победой справедливости, победой международного права и выполнением резолюций Совета Безопасности ООН;

- В регионе возникла новая реальность, ее создал Азербайджан, и Армении необходимо адаптироваться к этой реальности;

- Армяне не должны обвинять никого, кроме своих лидеров. С начала их независимости все лидеры толкали свою страну к катастрофе;

- Азербайджан открыт для сотрудничества и планирования нашего общего будущего. Хотим мы того или нет, мы соседи, должны научиться жить рядом.

Президент Азербайджана четко следует своей миссии государственника и политика, которую он сам определил таким образом: "Роль политиков заключается в отстаивании своей повестки дня и разъяснении того, что устойчивое развитие, мир и безопасность возможны только благодаря взаимодействию".

Очевидно, что миротворческие и экономические инициативы Президента Ильхама Алиева приближают регион к переломному этапу, связанному с целостностью и интеграцией Южного Кавказа.

Гюльнара Мамедзаде,

Заместитель генерального директора АМИ Trend,

директор Baku Network