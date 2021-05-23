Южные ворота Карабаха - Что происходит в Гадруте после войны - Репортаж российского издания
"Гадрутский коньяк пробовали? Армяне знают толк", - шутливо говорит журналистам гид и историк Ризван Гусейнов.
Автобус резко тормозит, водитель командует: "Перекур пять минут и в путь! Гадрут близко". Но дорогу преграждают стекла, груды кирпичей. Чем дальше, тем заметнее следы недавней карабахской войны.
Корреспондент РИА Новости одна из первых побывала в Гадруте после перехода этого города под контроль Баку:
Ключевой узел
Как пишет автор, перед въездом в Гадрут - большой камень, выкрашенный в цвета азербайджанского флага. До войны на нем был "флаг" так называемой "НКР". "Перекрасили первым делом, чтобы было понятно. Гадрут - это Азербайджан", - объясняет Ризван и фотографируется у камня.
Вокруг - горы, сосны, полевые цветы. Внизу, в живописной долине, - город. Это и есть Гадрут. Во время второй карабахской он оказался в эпицентре конфликта. Бои продолжались несколько недель и завершились возвращением этих территорий Азербайджану.
В статье отмечено, что в советский период Гадрут входил в Нагорно-Карабахскую автономию: "После первой войны стал административным центром в Карабахе. Причем границы расширились за счет Джебраильского и части Физулинского районов Азербайджана. Получасовой спуск - и Гадрут как на ладони. Несмотря на разбитые дороги и послевоенный беспорядок, он цел. Здесь нет руин и минных полей, как в приграничном Физули. Следы войны вначале неприметны. На крышах - свежая краска, дома почти не пострадали. Магазины, аптеки...".
"Наши военные. Следят за обстановкой. Мало ли кругом провокаторов, - рассказал Ризван. - Пригороды Гадрута армянские диверсанты не покидали до зимы".
"Что скрывать, были столкновения", - обращается к журналистам Гасым.
"Жители и военные не ожидали, что мы пойдем через горы, - продолжает он. - Готовились к удару с севера в Агдере, но мы зашли с юга. Прорвав линию обороны в Джебраиле, двинулись на Гадрут. Это южные ворота в Нагорный Карабах. Ключевые дороги с юга Азербайджана вглубь Карабаха идут через этот узел. Но главное - прямой выход в Шушу".
На вопрос корреспондента РИА Новости, почему город переходил из рук в руки, собеседник ответил, что в первые недели октября была разведка боем. Азербайджанцы заходили в Гадрут, изучали местность. Добирались до центра и временно отступали: "СМИ это подавали как провал Баку. Когда же мы прорвали южный фланг и вступили в город, то не встретили серьезного сопротивления".
Просчет армянской стороны он видит в том, что Гадрут обороняли всего несколько рот спецназа и местное ополчение. "В общественном сознании засело, что в городе шли ожесточенные бои. Но посмотрите сами, Гадрут цел, разрушения минимальны. Для жителей заранее открыли гуманитарный коридор", - подчеркивает военный.
В материале сообщается, что в планах Баку соединить трассу Гадрут - Джебраил - Шукюрбейли с магистралью в Зангезуре. Дорога станет частью Зангезурского коридора из основной части Азербайджана в Нахичевань.
Нация - бакинец
"В боях за Физули, Ходжавенд и Гадрут в первую карабахскую погиб мой старший сын Самир. Ему было девятнадцать. Будете в тех краях, привезите мне хотя бы камешек в память о моем мальчике", - попросила перед поездкой в Гадрут Мария Алиева, в девичестве Карапетян.
Корреспондент РИА рассказала, что Марии за семьдесят, разговор о сыне дается непросто - держится за ручку кресла.
"Самир с детства мечтал быть военным. Прибегал после школы, обнимал меня и говорил: "Мам, вырасту, стану солдатом и буду тебя защищать". Поступил в Нахичеванское военное училище. Его призвали в самое пекло первой карабахской прямо из армии. Так и погиб", - поделилась Алиева-Карапетян.
По ее словам, война азербайджанцев и армян за Нагорный Карабах для нее - личная трагедия. Родители переехали в Азербайджан в 1956-м из Алтайского края. В Сибири семья оказалась из-за репрессий. "Дед оставил огромный дом в Горисе и перевез семью в вечную сибирскую мерзлоту".
В Азербайджане до первой карабахской войны была большая армянская диаспора. Когда дядя Марии позвал ее родителей, те долго не раздумывали. "Тогда шутили, что Баку второй после Одессы многонациональный город. Кого тут только не было! Азербайджанцы, армяне, лезгины, талыши, русские. На вопрос, какой нации, отвечали - бакинцы".
Замуж Мария Егоровна вышла за азербайджанца. Она почти всю жизнь провела в Баку, отмечено в материале.
"Родители мужа всегда говорили, мол, армянская невестка самая красивая и любимая. Ни одного плохого слова от них не слышала. Родила четверых детей".
По-доброму к ней отнеслись и соседи. Мария научилась делать уколы и капельницы. В бакинском поселке Маштага, где они жили с супругом, ее прозвали сестрой милосердия. "В день Маша обегала до сорока домов в округе. Она безотказная - как скорая помощь", - встревает в беседу соседка.
"Мы бок о бок с Марией Егоровной тридцать два года. Она помогала мне нянчить детей. Когда началась война в Карабахе, никто не тыкал пальцем и не упрекал, что она армянка. Для нас она родная", - добавляет другая соседка.
Мечты и воспоминания
Первую войну спровоцировали политики, уверена Мария. "Давление поднимается, за таблетки хватаюсь, когда чиновники говорят о генетической несовместимости армян и азербайджанцев. Столько лет были вместе, а теперь гены разные? Отлупила бы, уши выдрала за такие слова".
Во время первой карабахской Алиева-Карапетян опасалась, что окружающие на нее ополчатся. По телевизору каждый день показывали, как азербайджанцев выселяют из Еревана, а армяне покидают Баку. В Армении у нее жили дальние родственники, но связи были почти потеряны. Ехать некуда. А в Азербайджане - дети и муж.
"Переживала зря. Все, наоборот, оберегали меня. Но я и не пряталась. На войне умирают молодые ребята, а чего мне, старухе, за жизнь держаться! Помогала как могла. Вместе плакали, хоронили детей".
В Азербайджане до сих пор около двадцати тысяч армян. Время от времени Мария видится с армянскими подругами. "Как и я, они вышли замуж за азербайджанцев, так и остались в Баку".
Власти предлагали похоронить ее сына на Аллее шехидов в центре Баку. Но она отказалась. Попросила предать земле поближе к дому, чтобы ходить к нему каждый день.
"Дед рассказывал, что в Армении красивые водопады", - задумчиво произносит Мария. Она никогда не была на малой родине и уже не верит, что хватит сил туда отправиться, заключила корреспондент РИА.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре