Южные ворота Карабаха - Что происходит в Гадруте после войны

"‎Гадрутский коньяк пробовали? Армяне знают толк"‎, - шутливо говорит журналистам гид и историк Ризван Гусейнов.

Автобус резко тормозит, водитель командует: "‎Перекур пять минут и в путь! Гадрут близко"‎. Но дорогу преграждают стекла, груды кирпичей. Чем дальше, тем заметнее следы недавней карабахской войны.

Корреспондент РИА Новости одна из первых побывала в Гадруте после перехода этого города под контроль Баку:

Ключевой узел

Как пишет автор, перед въездом в Гадрут - большой камень, выкрашенный в цвета азербайджанского флага. До войны на нем был "флаг" так называемой "НКР". "‎Перекрасили первым делом, чтобы было понятно. Гадрут - это Азербайджан"‎, - объясняет Ризван и фотографируется у камня.

Вокруг - горы, сосны, полевые цветы. Внизу, в живописной долине, - город. Это и есть Гадрут. Во время второй карабахской он оказался в эпицентре конфликта. Бои продолжались несколько недель и завершились возвращением этих территорий Азербайджану.

В статье отмечено, что в советский период Гадрут входил в Нагорно-Карабахскую автономию: "После первой войны стал административным центром в Карабахе. Причем границы расширились за счет Джебраильского и части Физулинского районов Азербайджана. Получасовой спуск - и Гадрут как на ладони. Несмотря на разбитые дороги и послевоенный беспорядок, он цел. Здесь нет руин и минных полей, как в приграничном Физули. Следы войны вначале неприметны. На крышах - свежая краска, дома почти не пострадали. Магазины, аптеки...".

"‎Наши военные. Следят за обстановкой. Мало ли кругом провокаторов, - рассказал Ризван. - Пригороды Гадрута армянские диверсанты не покидали до зимы"‎.

"‎Что скрывать, были столкновения"‎, - обращается к журналистам Гасым.

"‎Жители и военные не ожидали, что мы пойдем через горы, - продолжает он. - Готовились к удару с севера в Агдере, но мы зашли с юга. Прорвав линию обороны в Джебраиле, двинулись на Гадрут. Это южные ворота в Нагорный Карабах. Ключевые дороги с юга Азербайджана вглубь Карабаха идут через этот узел. Но главное - прямой выход в Шушу"‎.

На вопрос корреспондента РИА Новости, почему город переходил из рук в руки, собеседник ответил, что в первые недели октября была разведка боем. Азербайджанцы заходили в Гадрут, изучали местность. Добирались до центра и временно отступали: "СМИ это подавали как провал Баку. Когда же мы прорвали южный фланг и вступили в город, то не встретили серьезного сопротивления"‎.

Просчет армянской стороны он видит в том, что Гадрут обороняли всего несколько рот спецназа и местное ополчение. "‎В общественном сознании засело, что в городе шли ожесточенные бои. Но посмотрите сами, Гадрут цел, разрушения минимальны. Для жителей заранее открыли гуманитарный коридор"‎, - подчеркивает военный.

В материале сообщается, что в планах Баку соединить трассу Гадрут - Джебраил - Шукюрбейли с магистралью в Зангезуре. Дорога станет частью Зангезурского коридора из основной части Азербайджана в Нахичевань.

Нация - бакинец

"‎В боях за Физули, Ходжавенд и Гадрут в первую карабахскую погиб мой старший сын Самир. Ему было девятнадцать. Будете в тех краях, привезите мне хотя бы камешек в память о моем мальчике"‎, - попросила перед поездкой в Гадрут Мария Алиева, в девичестве Карапетян.

Корреспондент РИА рассказала, что Марии за семьдесят, разговор о сыне дается непросто - держится за ручку кресла.

"‎Самир с детства мечтал быть военным. Прибегал после школы, обнимал меня и говорил: "‎Мам, вырасту, стану солдатом и буду тебя защищать"‎. Поступил в Нахичеванское военное училище. Его призвали в самое пекло первой карабахской прямо из армии. Так и погиб"‎, - поделилась Алиева-Карапетян.

По ее словам, война азербайджанцев и армян за Нагорный Карабах для нее - личная трагедия. Родители переехали в Азербайджан в 1956-м из Алтайского края. В Сибири семья оказалась из-за репрессий. "‎Дед оставил огромный дом в Горисе и перевез семью в вечную сибирскую мерзлоту"‎.

В Азербайджане до первой карабахской войны была большая армянская диаспора. Когда дядя Марии позвал ее родителей, те долго не раздумывали. "‎Тогда шутили, что Баку второй после Одессы многонациональный город. Кого тут только не было! Азербайджанцы, армяне, лезгины, талыши, русские. На вопрос, какой нации, отвечали - бакинцы"‎.

Замуж Мария Егоровна вышла за азербайджанца. Она почти всю жизнь провела в Баку, отмечено в материале.

"‎Родители мужа всегда говорили, мол, армянская невестка самая красивая и любимая. Ни одного плохого слова от них не слышала. Родила четверых детей"‎.

По-доброму к ней отнеслись и соседи. Мария научилась делать уколы и капельницы. В бакинском поселке Маштага, где они жили с супругом, ее прозвали сестрой милосердия. "‎В день Маша обегала до сорока домов в округе. Она безотказная - как скорая помощь"‎, - встревает в беседу соседка.

"‎Мы бок о бок с Марией Егоровной тридцать два года. Она помогала мне нянчить детей. Когда началась война в Карабахе, никто не тыкал пальцем и не упрекал, что она армянка. Для нас она родная"‎, - добавляет другая соседка.

Мечты и воспоминания

Первую войну спровоцировали политики, уверена Мария. "‎Давление поднимается, за таблетки хватаюсь, когда чиновники говорят о генетической несовместимости армян и азербайджанцев. Столько лет были вместе, а теперь гены разные? Отлупила бы, уши выдрала за такие слова"‎.

Во время первой карабахской Алиева-Карапетян опасалась, что окружающие на нее ополчатся. По телевизору каждый день показывали, как азербайджанцев выселяют из Еревана, а армяне покидают Баку. В Армении у нее жили дальние родственники, но связи были почти потеряны. Ехать некуда. А в Азербайджане - дети и муж.

"‎Переживала зря. Все, наоборот, оберегали меня. Но я и не пряталась. На войне умирают молодые ребята, а чего мне, старухе, за жизнь держаться! Помогала как могла. Вместе плакали, хоронили детей"‎.

В Азербайджане до сих пор около двадцати тысяч армян. Время от времени Мария видится с армянскими подругами. "‎Как и я, они вышли замуж за азербайджанцев, так и остались в Баку"‎.

Власти предлагали похоронить ее сына на Аллее шехидов в центре Баку. Но она отказалась. Попросила предать земле поближе к дому, чтобы ходить к нему каждый день.

"‎Дед рассказывал, что в Армении красивые водопады"‎, - задумчиво произносит Мария. Она никогда не была на малой родине и уже не верит, что хватит сил туда отправиться, заключила корреспондент РИА.