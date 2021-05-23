https://news.day.az/politics/1345358.html Что Пашинян, что Кочарян - не будет счастья у армян - Коротченко о хаосе в Армении
"Что Пашинян, что Кочарян
Что Пашинян, что Кочарян - не будет счастья у армян - Коротченко о хаосе в Армении
Главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал стихотворением политических хаос, который творится в Армении после Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.
Как передает Day.Az, в своем четверостишии эксперт намекнул на то, какими проблемами будут сталкиваться армяне до тех пор, пока в Армении героизируется нацизм и пока к власти рвутся такие, как Пашинян и Кочарян.
"Что Пашинян, что Кочарян
Не будет счастья у армян.
Пока поддерживают Нжде
Быть в тупике им и нужде", - написал Коротченко в своем телеграм-канале.
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