Главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал стихотворением политических хаос, который творится в Армении после Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Как передает Day.Az, в своем четверостишии эксперт намекнул на то, какими проблемами будут сталкиваться армяне до тех пор, пока в Армении героизируется нацизм и пока к власти рвутся такие, как Пашинян и Кочарян.

"Что Пашинян, что Кочарян

Не будет счастья у армян.

Пока поддерживают Нжде

Быть в тупике им и нужде", - написал Коротченко в своем телеграм-канале.