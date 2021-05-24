https://news.day.az/politics/1345404.html Посол Израиля выразил благодарность Азербайджану
Посол Израиля выразил благодарность Азербайджану
Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил благодарность в своем аккаунте в Twitter за 12 баллов, которые наша страна дала представителям Израиля на песенном конкурсе" Евровидение 2021".
Как передает Day.Az, посол отметил:
"Спасибо Азербайджан!
На прошедшем вчера "Евровидении-2021" азербайджанский народ продемонстрировал дружеские отношения с Израилем и дал ему 12 баллов - больше, чем любая другая страна. Мы действительно впечатлены.
Большое спасибо!"
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре