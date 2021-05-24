https://news.day.az/politics/1345440.html Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный проблеме положения беженцев - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный проблеме положения беженцев - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный проблеме положения беженцев в мире.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос был обсужден в интервью с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Представляем полную видеоверсию телефильма.
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