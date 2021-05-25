Азербайджан может стать медиатором в диалоге мировых держав

Азербайджан стремительно развивается, завоевывая доверие ведущих мировых держав. Создавая атмосферу безопасности, государство берет на себя непростую роль посредника в урегулировании сложных политических вопросов в мировом масштабе. Например, напомню, что в обсуждениях места возможной встречи лидеров России и США фигурировал и Баку.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПГУ) Галина Ниязова, комментируя мысли о взаимодействии Азербайджана с США и Россией, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым на конференции Центра Низами Гянджеви.

Напомним, что, выступая на конференции "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества", глава государства отметил, что политика США и России, связанная с Азербайджаном, а также наша политика, связанная с этими странами, всегда была стабильной и прогнозируемой. Наши отношения с обеими странами имеют стратегическое значение.

По словам Ниязовой, отношения Азербайджана и США, так же, как отношения Азербайджана и России, всегда характеризовались стабильностью, сбалансированностью и предсказуемостью. Это говорит как о продолжительных дружественных отношениях между странами, связанными историей, так и о том, что речь идет о взаимодействии могущественных акторов мировой политики, с состоявшейся государственностью, уравновешенной внутренней политикой, развитой экономикой и огромным потенциалом к ведению мировой политики и решению собственных проблем на глобальном уровне.

"Выступая посредником между Россией и США, Азербайджан, несомненно, не столько выходит на новый уровень организации и предоставления платформы для дружественных стран по решению общих задач, сколько заявляет о себе как о медиаторе в вопросах поиска возможностей для выстраивания конструктивного диалога между странами", - подчеркнула российский эксперт.

Лейла Таривердиева