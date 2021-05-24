Двери ОДКБ должны быть открыты для Азербайджана

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил "Известиям", что двери ОДКБ всегда должны быть открыты для всех стран, в том числе и для Азербайджана, передает Day.Az.

По его словам, единственное, что может помешать вступлению в ОДКБ, это некоторые пункты устава Организации, которые предполагают дипломатические отношения между странами-участниками, а между Арменией и Азербайджаном сейчас таких отношений нет.

"Как только они будут утверждены, а мы надеемся, что рано или поздно это произойдет, тогда вопрос можно будет поставить на практический уровень", - сказал Руденко.