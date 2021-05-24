О сущности полузащитника итальянской "Ромы" и капитана сборной Армении Генриха Мхитаряна известно всем. Как минимум все помнят, как он трусливо не хотел участвовать в матчах против азербайджанских клубов в Лиге Европы в Баку.

Во время армянской оккупации Мхитарян успел незаконно построить на международно признанной территории Азербайджана шикарную виллу, откуда бросался всякими рода провокациями в адрес азербайджанского народа. Видимо мечтал и думал о том, что оккупация азербайджанских земель будет длиться вечно, но... Когда наступила 44-дневная война армянский футболист в лучших традициях "многострадальных" армян начал строить из себя жертву. Он заявил, что армянский народ в этой войне "отстаивает свое право на сохранение христианских ценностей". Кстати, это вызвало недоумение даже у самих армянских историков.

Сегодня эта вилла, находящаяся в одном красивейших мест освобожденного города Шуша, находится под контролем азербайджанских ВС и является напоминанием несбывшихся мечт Мхитаряна, который теперь будет попивать свой армянский коньяк где-то там, и никогда сюда не сунется.

Генрих потерпел такую же неудачу, как и сепарастический режим, который он яро поддерживал. Кстати, после войны пошатнулась и его футбольная карьера в "Роме" - он начал тянуть команду вниз.

Как пишет телеграм-канал "Дед Инсайд", если внимательно следить за футбольными публикациями на одном российском ресурсе (sports.ru), то сложится впечатление, что "Рома" разрывает Серию А, а "Мхитарян лично уничтожает итальянский чемпионат как триста армянцев семьдесят тысяч турок".

В реальности столичный клуб вырвал седьмое место в кровопролитном сражении, прости Господи, с "Сассуоло". Удивительно, как один Генрих смог превратить великий клуб в сраный Бананц, пишет "Дед".

Учитывая "закон бумеранга", можно с уверенностью сказать, что это только первая череда неудач Генриха Мхитаряна. Все то, что он говорил против азербайджанцев, теперь возвращается к нему в виде карьерных провалов. Не только в Карабахе его несбывшиеся мечты.