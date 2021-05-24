Сергей Лавров о совместном российско-турецком мониторинговом центре

Расхождение позиций по некоторым международным сюжетам не мешает Москве и Анкаре вести интенсивный политический диалог и развивать сотрудничество.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и Факты".

"Действительно, по ряду международных сюжетов у нас с Анкарой имеются серьезные расхождения. Однако это не мешает нам поддерживать с турецкими партнерами интенсивный политический диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах - от энергетики до туризма", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Турция, будучи страной НАТО, несмотря на серьезное давление Вашингтона, уже реализовала крупный контракт на закупку современной системы зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". "Таким образом, не преуменьшая имеющихся разногласий, при развитии взаимодействия с Турцией будем и далее руководствоваться стратегическим видением имеющихся у нас общих интересов. Уверен, это отвечает чаяниям как российского, так и турецкого народов", - резюмировал Лавров.

Глава МИД России также напомнил, что в зоне нагорно-карабахского конфликта с 30 января действует совместный с турецкими партнерами центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий. Этот центр занимается мониторингом возможных нарушений исключительно методами визуального наблюдения.