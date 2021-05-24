Король Швеции поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Швеции Карл XVI Густав направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником - Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а народу Азербайджана - процветания", - говорится в письме.