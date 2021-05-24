https://news.day.az/politics/1345575.html Король Швеции поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Швеции поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Швеции Карл XVI Густав направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником - Днем Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а народу Азербайджана - процветания", - говорится в письме.
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