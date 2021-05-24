https://news.day.az/politics/1345586.html Президент Республики Корея поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Корея поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство,
Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Надеюсь, что отношения между нашими странами в предстоящие годы будут еще более укрепляться, дружба и сотрудничество наших народов углубятся.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и постоянных успехов во всех делах, а азербайджанскому народу - процветания", - говорится в письме.
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