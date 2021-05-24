Председатель КНР поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником - Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Имею честь от имени правительства Китайской Народной Республики, китайского народа и от себя лично выразить Вам и дружественному азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

В настоящее время наблюдается активная динамика развития китайско-азербайджанских отношений. Наши страны оказывают друг другу взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы обеих сторон. Продолжает углубляться сотрудничество двух стран по совместному проекту "Один пояс, один путь", а также достигнуты заметные результаты в совместной борьбе с пандемией COVID-19. Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов вместе с Вами прилагать совместные усилия для дальнейшего продвижения двусторонних отношений дружбы и сотрудничества на благо наших стран и их народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия во всех делах, а дружественному Азербайджану и его народу - процветания и счастья", - говорится в письме.