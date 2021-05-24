Король Марокко поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником - Днем Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство, дорогой брат.
От себя лично и от имени народа Марокко с большим удовольствием передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу - постоянного прогресса и процветания.
Пользуясь случаем, заявляю, что придаю большое значение долгосрочным, искренним отношениям между нашими странами и продолжу работать вместе с Вами для расширения наших связей во всех областях", - говорится в письме.
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