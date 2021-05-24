Король Марокко поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником - Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, дорогой брат.

От себя лично и от имени народа Марокко с большим удовольствием передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу - постоянного прогресса и процветания.

Пользуясь случаем, заявляю, что придаю большое значение долгосрочным, искренним отношениям между нашими странами и продолжу работать вместе с Вами для расширения наших связей во всех областях", - говорится в письме.