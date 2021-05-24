Президент Узбекистана поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником - Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Мне доставляет огромное удовольствие выразить Вам и братскому азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Мы, в частности, признаем Азербайджан страной с древним и богатым культурным наследием, государством, которое в результате Вашей разумной и дальновидной политики добилось ускоренного прогресса во всех областях и больших успехов в защите своих национальных интересов и восстановлении исторической справедливости, а также выражаем готовность всесторонне поддерживать в будущем.

Всецело уверен, что вековые узы дружбы и стратегического партнерства, основанные на принципах взаимного уважения и доверия между нашими братскими народами, благодаря нашим совместным усилиям и плодотворному диалогу на высоком уровне будут и далее укрепляться и подниматься на совершенно новый уровень во всех приоритетных направлениях.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, нескончаемых сил, семейного счастья и больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу - мира, благополучия и устойчивого развития", - говорится в письме.