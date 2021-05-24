Медиа играют большую роль в донесении правды до мира.

Об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, выступая на презентации цифрового проекта TURKİC.World (Тюркский мир), совместно разработанного Информационным агентством Trend и турецкой Albayrak Media Group, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Посол отметил, что в ходе 44-дневной Отечественной войны медиа сыграли исключительную роль в донесении правды до мира.

Багчи подчеркнул, что Турцию и Азербайджан объединяет неразрывное братство: "Дружба и братство между Турцией и Азербайджаном, выражение "одна нация, два государства" ярче всего проявились в победе в Карабахе. Мы и дальше должны развивать это братство, эти отношения, и самое важное средство в этом деле - это медиа. Эта платформа, совместно созданная Информационным агентством Trend и Albayrak Media Group, имеет очень важное значение. Вместе вы проводите отличную работу, и это внесет важный вклад в "дорожную" карту нашего развития. Мы готовы оказать вам поддержку в этом направлении".