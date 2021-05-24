Цифровой проект TURKİC.World внесет важный вклад в развитие тюркоязычных медиа.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу на презентации цифрового проекта TURKİC.World ("Тюркский мир"), разработанного Агентством международной информации (АМИ) Trend совместно с турецкой Albayrak Media Group, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его мнению, объединение медиа тюркского мира на этой единой платформе открывает перед ними новые возможности.

"Проект, на презентации которого мы сегодня присутствуем, является важным событием в сфере медиа тюркского мира. Создается единая тюркская медиаплатформа, которую мы ждали годами. Это историческое событие", - отметил Бабаоглу.

Депутат подчеркнул, что во время 44-дневной Отечественной войны турецкие медиа сыграли важную роль в информировании мирового сообщества о реалиях Азербайджана.

"Медиа всегда играли важную роль. Созданная сегодня новая медиаплатформа внесет важный вклад в развитие тюркоязычных СМИ", - сказал Бабаоглу.