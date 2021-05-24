Президент Колумбии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Колумбия Иван Дуке Маркес направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником - Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство господин Президент.

Для меня честь от имени народа и правительства Колумбии передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - 28 Мая - Дня Республики.

В эти исторические дни, когда отмечаются провозглашение Национальным советом Азербайджана в 1918 году независимости и образование Азербайджанской Демократической Республики, хотел бы сообщить Вашему превосходительству, что правительство Колумбии намерено и дальше развивать отношения с Азербайджаном, в частности, сотрудничая в области туризма, культуры и образования, а также укрепляя наши политические и экономические связи.

Хочу особо отметить наши усилия, направленные на улучшение двусторонних связей и повышение благосостояния наших народов, во время проведенных между нашими странами до сих пор встреч высокого уровня, а также периодических политических консультаций, постоянный политический диалог, отражающий нашу общую позицию по совместной работе в рамках взаимных интересов.

Нынешний глобальный кризис в области здравоохранения создает возможность для совместной работы во многих областях, в частности, в обеспечении прозрачного доступа к вакцине против вируса COVID-19, а также в научно-техническом сотрудничестве в борьбе с пандемией, инициативах, способствующих обмену опытом.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вашему превосходительству глубокое уважение и почтение, желаю народу Азербайджана мира и прогресса", - говорится в письме.