Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником - Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Отмечая Ваше руководство и значительный вклад в социально-экономическое развитие братского Азербайджана и повышение его авторитета на международной арене, желаю Вам больших успехов в деятельности во имя доcтижения Вашей страной еще более высоких вершин.

Уверен, что всесторонние взаимовыгодные связи между нашими странами, опирающиеся на общие духовные ценности, дружбу, а также стратегическое партнерство, будут и дальше развиваться на благо наших народов.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов в ответственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу - мира и благополучия", - говорится в письме.