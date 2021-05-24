Президент Ильхам Алиев назначил своего спецпредставителя на освобожденной части Агдамского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил своего спецпредставителя на освобожденной части Агдамского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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