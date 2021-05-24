https://news.day.az/politics/1345685.html Президент Ильхам Алиев назначил своего спецпредставителя на освобожденной части Агдамского района
Президент Ильхам Алиев назначил своего спецпредставителя на освобожденной части Агдамского района
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил своего спецпредставителя на освобожденной части Агдамского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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