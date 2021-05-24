В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева почтили память шехидов

В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева состоялась церемония поминовения, организованная Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова по случаю дня рождения полковник-лейтенанта Гариба Бахшалиева, младших лейтенантов Вусала Мурадова и Сеймура Аббасова, ставших шехидами во время Отечественной войны.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны, в мероприятии приняли участие преподавательский, офицерский и курсантский состав училища, члены семей и боевые товарищи шехидов, представитель Исполнительной власти Хатаинского района Баку и другие гости.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие рассказали об исторической победе нашей армии, одержанной под командованием Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, героизме и мужестве, проявленных в боях.

Фронтовые товарищи героев рассказали об их недолгом, но славном боевом пути, поделились своими воспоминаниями.

Члены семей младших лейтенантов Вусала Мурадова и Сеймура Аббасова ознакомились с военным училищем, в стенах которого учились их дети-герои, осмотрели уголки, созданные в общежитии в память о шехидах.

Затем в продолжении мероприятия солисты Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова и ханенде Кянан Байрамов исполнили патриотические песни.

В заключение участники церемонии ознакомились с фотостендами, рассказывающими о некоторых эпизодах из жизни героев. Затем была сделана фотография на память.