https://news.day.az/politics/1345698.html Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях Anatolian Phoenix – 2021
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях Anatolian Phoenix – 2021
Международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix - 2021, проходящие с участием военнослужащих разных стран, стартовали на авиабазе в Конье, Турция.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, сначала на макете местности был представлен подробный брифинг по планированию учений, процессу подготовки и задачам, которые будут выполняться поэтапно.
В военном ведомстве отметили, что на учениях азербайджанскую армию представляют военнослужащие ВВС и ВМС.
Учения продлятся до четвертого июня.
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