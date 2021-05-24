Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях Anatolian Phoenix – 2021

Международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix - 2021, проходящие с участием военнослужащих разных стран, стартовали на авиабазе в Конье, Турция.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, сначала на макете местности был представлен подробный брифинг по планированию учений, процессу подготовки и задачам, которые будут выполняться поэтапно.

В военном ведомстве отметили, что на учениях азербайджанскую армию представляют военнослужащие ВВС и ВМС.

Учения продлятся до четвертого июня.