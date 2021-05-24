https://news.day.az/politics/1345709.html В Азербайджане назначены судьи и председатели Апелляционных судов и ряда судов первой инстанции – Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане назначены судьи и председатели Апелляционных судов и ряда судов первой инстанции – Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении судей и председателей Апелляционных судов и ряда судов первой инстанции.
С полной версией распоряжени яможно ознакомиться по ссылке.
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