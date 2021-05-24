В Азербайджане назначены судьи и председатели Апелляционных судов и ряда судов первой инстанции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении судей и председателей Апелляционных судов и ряда судов первой инстанции.

С полной версией распоряжени яможно ознакомиться по ссылке.

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