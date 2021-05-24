https://news.day.az/politics/1345722.html Это не армянские, а азербайджанские земли - сенсационное признание Галумяна
Это не армянские, а азербайджанские земли - сенсационное признание Галумяна
Армянский депутат Ваге Галумян сделал сенсационное признание, заявив, что ряд сел Газахского района Азербайджана, находящиеся под контролем армян - оккупированы Ереваном, пишут армянские СМИ.
"По карте анклавы Бархударлу, Софулу, Хейримли, Воскепар (Аскипара) в Тавушской области Армении - это азербайджанские территории. Иной карты у меня нет", - заявил он в беседе с журналистами в парламенте 24 мая.
"До сих пор воевали, а теперь нужно вести переговоры",- заключил депутат.
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